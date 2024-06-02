Shale Hill Secrets (18+) — объемная визуальная новелла с содержанием для взрослых. Игра заставит вас затаить дыхание своим увлекательным сюжетом и сексуальной романтикой. Познакомьтесь со всеми персонажами, сделайте свой выбор и отправляйтесь в загадочное путешествие.





Селеста — главная героиня, выросшая в приюте, когда ее опекун бросил ее и пропал без вести. После многих лет борьбы за жизнь в приюте она решает найти его сама. Вы зацепитесь за эту историю с первой страницы, потому что она не только о выживании, но и о достойной жизни в конце концов.

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