Описание

The Genesis Order (18+) - Это продолжение, которого вы ожидали. В нем есть масса новых функций, в том числе расширенное управление фермой, динамические квесты и множество различных концовок. Есть три основных способа играть в эту игру.





Вы можете играть за бесполого главного героя или начать как фермер-любитель и проложить себе путь до высшей лиги! Если вы ищете что-то новое и захватывающее, это единственная игра, которую вы можете попробовать в этом сезоне. Хватит тратить время и деньги на другие игры, в которых нет души, начните играть в The Genesis Order прямо сейчас!