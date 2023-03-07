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The Genesis Order (18+)

The Genesis Order (18+) 1.05

Встроенный кэш
54
25
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Версия:
1.05
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
120 534
Скриншоты
Описание

The Genesis Order (18+) - Это продолжение, которого вы ожидали. В нем есть масса новых функций, в том числе расширенное управление фермой, динамические квесты и множество различных концовок. Есть три основных способа играть в эту игру.


Вы можете играть за бесполого главного героя или начать как фермер-любитель и проложить себе путь до высшей лиги! Если вы ищете что-то новое и захватывающее, это единственная игра, которую вы можете попробовать в этом сезоне. Хватит тратить время и деньги на другие игры, в которых нет души, начните играть в The Genesis Order прямо сейчас!


Информация о модах

Полная версия игры

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 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать The Genesis Order (18+) v1.05 MOD APK

Скачать The Genesis Order (18+) 1.6 Гб Ссылка 2 1.6 Гб
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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о The Genesis Order (18+)


Комментарии (10)
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GLLensifal
GLLensifal Администраторы 10 февраля 2025 19:27
Гость Alex, Скорее всего нет, но это не точно. Разные версии могут быть на разных языках
0
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Гость Alex
Гость Alex 10 февраля 2025 15:42
Русский язык есть?
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 3 февраля 2024 13:54
-Cipko-, у вас через оба варианта скачивания такая скорость?
0
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-Cipko-
-Cipko- 3 февраля 2024 12:11
Гость 357, Совсем не интересно, у меня токо 40 гб. скоростного интернета, а потом на телефоне скачать что то не реально на медленной скорости, на английском фиг почитаешь, а угадывать, ну так себе вариатн!
0
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Obeme
Obeme 12 декабря 2023 17:37
Lensifal, все равно вылетает
-1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 9 декабря 2023 11:28
Obeme,
извините за неудобства
+5
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Obeme
Obeme 8 декабря 2023 17:16
Игра не открывается
0
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Гость Biba
Гость Biba 17 августа 2023 17:08
Русского нет
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 7 марта 2023 16:54
Гость 357, Добрый день, чаще всего в подобных играх нет Русского, эта не исключение, думаю
-4
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Гость 357
Гость 357 7 марта 2023 16:03
Игры на русском или нет ? Укажите пожалуйста а то качать английские версии не так интересно
+8
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