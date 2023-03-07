Версия:
1.05
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 17:20
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
120 534
Описание
The Genesis Order (18+) - Это продолжение, которого вы ожидали. В нем есть масса новых функций, в том числе расширенное управление фермой, динамические квесты и множество различных концовок. Есть три основных способа играть в эту игру.
Вы можете играть за бесполого главного героя или начать как фермер-любитель и проложить себе путь до высшей лиги! Если вы ищете что-то новое и захватывающее, это единственная игра, которую вы можете попробовать в этом сезоне. Хватит тратить время и деньги на другие игры, в которых нет души, начните играть в The Genesis Order прямо сейчас!
Информация о модах
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