Star Knightess Aura (18+) - Отправляйтесь в захватывающее путешествие вместе с Аурой, главной героиней этой истории, которая неожиданно оказывается в фантастическом мире под названием Ройя. Вначале она думала, что это просто типичная история о том, как человек попадает в другой мир, но вскоре ее представления рушатся, превратившись в настоящий кошмар.





Аура оказывается проклятой Королем Демонов и теперь ей приходится сражаться каждую ночь, чтобы выследить своего врага и в конечном итоге одолеть его. Но враги Ауры не просто прячутся в Ройе. Она сталкивается с дополнительной угрозой, которая пытается вторгнуться в ее разум и разрушить ее изнутри. Атакуя ее тело и разум одновременно, Аура сталкивается с серьезным испытанием, сможет ли она победить своего коварного врага, не потеряв при этом самой себя?





Следуйте за Аурой в ее эпическом стремлении преодолеть все преграды, разгадать тайны Ройи и одержать победу над теми, кто хочет ее уничтожить. Будьте готовы к захватывающим сражениям, интригующему сюжету и невероятным открытиям в этом мире фантазии.