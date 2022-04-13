BizzareHolyLand (18+) 40.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
40.0
Категория:
Обновлено:
Вчера, 19:38
Возраст:
Требуется места:
≈ 3.9 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 011
BizzareHolyLand (18+) - это очень качественный проект рисования для взрослых игроков. События происходят в фэнтезийной средневековой обстановке, где часто встречаются ангелы и демоны. которые с трудом реализуют свои далеко идущие планы. Главным героем станет загадочный молодой человек, который буквально появляется из ниоткуда и становится вовлеченным в очередной раунд противостояния двух враждующих лагерей. Кто он? За что он борется? И каковы его скрытые мотивы? Именно эти вопросы задают друг другу могущественные существа. Когда он беззаботно начинает менять сложившийся порядок событий.
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Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
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