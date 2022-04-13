BizzareHolyLand (18+) - это очень качественный проект рисования для взрослых игроков. События происходят в фэнтезийной средневековой обстановке, где часто встречаются ангелы и демоны. которые с трудом реализуют свои далеко идущие планы. Главным героем станет загадочный молодой человек, который буквально появляется из ниоткуда и становится вовлеченным в очередной раунд противостояния двух враждующих лагерей. Кто он? За что он борется? И каковы его скрытые мотивы? Именно эти вопросы задают друг другу могущественные существа. Когда он беззаботно начинает менять сложившийся порядок событий.