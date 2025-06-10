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Insexsity (18+)

Insexsity (18+) 1.08

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Версия:
1.08
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:39
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 600 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
51 401
Скриншоты
Описание

Insexsity (18+) - это рисовальный проект, предназначенный для игроков, перешагнувших возрастной рубеж 18 лет. Им предлагается история молодой девушки, мечтающей о собственном доме. Она прикладывает к этому много усилий, но часто сталкивается с трудностями, жизненными проблемами и предательством со стороны разных людей. Игра представляет собой RPG, в которой они будут иметь доступ к возможностям, ресурсам и своеобразным вариантам дальнейших действий. В результате поклонники самостоятельного развития событий будут более чем удовлетворены. Так же как и откровенного контента будет предостаточно.


Информация о модах

Полная версия игры

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 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать Insexsity (18+) v1.08 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Insexsity (18+)


Комментарии (3)
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Тони
Тони 8 сентября 2023 00:24
Gangster,
Вылеты скорее всего из-за устройства.
Под устройством я имею в виду либо слабую мобилу либо какие-то несовместимости с системой.
А сейвы возможно просто криво сделаны🤷‍♂️
-1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 26 мая 2023 16:38
Gangster,
Добрый день, это к создателю игры :(
0
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Gangster
Gangster 26 мая 2023 15:47
Привет, сайт Android-1.ru, игрушка вроде ниче так пойдёт, но тут такое дело, игра время от времени вылетает вроде бы работает, бывает вылет при выходе в меню, бывает поработает минут 10, 20, 30, и вылет в общем может вылететь в любой момент, можете ли Вы проверить и поправить этот косяк, спасибо за внимание..

Совсем забыл сказать, что часто бывает, что не сохраняется, вроде бы наступило утро выходишь в меню и вылет, включаю заново и опять предыдущий день, сохранение не сработало, будьте так добры разобраться с проблемой, спасибо ещё раз..
+9
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