Tomie Wants to Get Married Unofficial Renpy Port (18+) 1.0
Опасное желание: любовь, загадки и тьма
Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:06
Возраст:
Требуется места:
≈ 2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
180
Описание
Tomie Wants to Get Married — это неофициальный порт оригинальной игры, выполненный на Ren'Py. Вас ждёт история, в которой границы между любовью, одержимостью и страхом стираются, оставляя только вопросы без очевидных ответов.
В центре сюжета — загадочная девушка по имени Томие, чьи намерения остаются туманными. Чего она действительно хочет? Как далеко зайдёт её желание? Tomie Wants to Get Married предлагает игрокам погрузиться в напряжённую атмосферу и раскрыть тайны, скрытые за этим, казалось бы, простым желанием.
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