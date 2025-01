Описание

Tomie Wants to Get Married — это неофициальный порт оригинальной игры, выполненный на Ren'Py. Вас ждёт история, в которой границы между любовью, одержимостью и страхом стираются, оставляя только вопросы без очевидных ответов.





В центре сюжета — загадочная девушка по имени Томие, чьи намерения остаются туманными. Чего она действительно хочет? Как далеко зайдёт её желание? Tomie Wants to Get Married предлагает игрокам погрузиться в напряжённую атмосферу и раскрыть тайны, скрытые за этим, казалось бы, простым желанием.