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NEB Syndrome (18+)

NEB Syndrome (18+) 1.0

Опасная игра в мире снов: сможете ли вы проснуться?
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 58 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
42
Скриншоты
Описание

NEB Syndrome переносит вас в гипнотическую ловушку сна, из которой, кажется, нет выхода. Загадочное состояние не даёт вам вернуться в реальность, и единственная надежда — загадочная и соблазнительная Мила. Она утверждает, что разбудить вас может только победа в карточной игре. Но каждое проигранное сражение делает ваш выход всё более призрачным.


С каждой победой вы приближаетесь к Милe, шаг за шагом разгадывая тайны этого мира. Но сможете ли вы увидеть, что скрывается за её словами и манипуляциями? NEB Syndrome — это не просто азартная игра, а психологическое испытание, в котором на кону стоит нечто большее, чем просто пробуждение. Готовы ли вы рискнуть?


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Скачать NEB Syndrome (18+) 58 Мб Ссылка 2 58 Мб
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