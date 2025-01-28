Описание

NEB Syndrome переносит вас в гипнотическую ловушку сна, из которой, кажется, нет выхода. Загадочное состояние не даёт вам вернуться в реальность, и единственная надежда — загадочная и соблазнительная Мила. Она утверждает, что разбудить вас может только победа в карточной игре. Но каждое проигранное сражение делает ваш выход всё более призрачным.





С каждой победой вы приближаетесь к Милe, шаг за шагом разгадывая тайны этого мира. Но сможете ли вы увидеть, что скрывается за её словами и манипуляциями? NEB Syndrome — это не просто азартная игра, а психологическое испытание, в котором на кону стоит нечто большее, чем просто пробуждение. Готовы ли вы рискнуть?