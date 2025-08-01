Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:03
Возраст:
Требуется места:
≈ 259 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
114
Описание
Angel & Succubus — это интерактивная история о выборе между желаниями и принципами. Главный герой, переживший отказ своей пассии, полностью меняет свою жизнь, посвящая себя спорту и управлению тренажёрным залом. Однако однажды его судьба переворачивается — внезапно появляется суккуб, предлагая ему силу, которая может изменить всё.
Но каждое предложение имеет свою цену. Ангел, который также приходит к герою, предупреждает его о последствиях использования этой силы. Какой путь выбрать? Поддаться искушению или следовать советам ангела и поступать осознанно? Angel & Succubus — это история, в которой игрок решает, каким станет его герой, и какие последствия принесут его решения.
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