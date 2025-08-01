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Angel&Succubus (18+)

Angel&Succubus (18+) 0.1

Выбор между искушением и моралью
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 259 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
114
Скриншоты
Описание

Angel & Succubus — это интерактивная история о выборе между желаниями и принципами. Главный герой, переживший отказ своей пассии, полностью меняет свою жизнь, посвящая себя спорту и управлению тренажёрным залом. Однако однажды его судьба переворачивается — внезапно появляется суккуб, предлагая ему силу, которая может изменить всё.


Но каждое предложение имеет свою цену. Ангел, который также приходит к герою, предупреждает его о последствиях использования этой силы. Какой путь выбрать? Поддаться искушению или следовать советам ангела и поступать осознанно? Angel & Succubus — это история, в которой игрок решает, каким станет его герой, и какие последствия принесут его решения.


Информация о модах

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Скачать Angel&Succubus (18+) v0.1 MOD APK

Скачать Angel&Succubus (18+) 259 Мб Ссылка 2 259 Мб
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