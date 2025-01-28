Версия:
3.6.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:43
Возраст:
Требуется места:
≈ 184 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
73
Описание
Fetish Locator (18+) — это интерактивный визуальный роман, в котором каждое ваше решение влияет на развитие сюжета. Главный герой, молодой мужчина, оказывается втянутым в цепь событий, которые полностью меняют его жизнь. Казавшееся обычным происшествие приводит к хаосу, заставляя его искать новые грани удовольствия и контроля над собственной судьбой.
Игра предлагает глубокую историю, насыщенную диалогами, выбором и неожиданными поворотами. Вас ждут интриги, сложные взаимоотношения и откровенные сцены, сопровождающие развитие сюжета. Fetish Locator — это игра о желаниях, последствиях и поиске личной свободы, где только вы определяете, какой путь выбрать.
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