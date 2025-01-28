Описание

Fetish Locator (18+) — это интерактивный визуальный роман, в котором каждое ваше решение влияет на развитие сюжета. Главный герой, молодой мужчина, оказывается втянутым в цепь событий, которые полностью меняют его жизнь. Казавшееся обычным происшествие приводит к хаосу, заставляя его искать новые грани удовольствия и контроля над собственной судьбой.





Игра предлагает глубокую историю, насыщенную диалогами, выбором и неожиданными поворотами. Вас ждут интриги, сложные взаимоотношения и откровенные сцены, сопровождающие развитие сюжета. Fetish Locator — это игра о желаниях, последствиях и поиске личной свободы, где только вы определяете, какой путь выбрать.