Описание

Everyone Wants Me To Be A Girl — это необычная визуальная новелла, исследующая вопросы идентичности, самопринятия и социальных ожиданий. Главный герой, Микки, живёт обычной и скучной жизнью, пока однажды не замечает, что начинает меняться — и эти перемены ведут его к превращению в женщину.





История наполняется эмоциональными моментами, когда Микки сталкивается с реакцией окружающих, собственными страхами и новыми открытиями. Станет ли это путешествие для него катастрофой или возможностью обрести что-то большее? Everyone Wants Me To Be A Girl — это глубокий и трогательный рассказ о переменах, принятии себя и поиске смысла в мире, который требует смелости, чтобы быть собой.