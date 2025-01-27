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Everyone Wants Me To Be A Girl (18+)

Everyone Wants Me To Be A Girl (18+) 0.6.1

Когда жизнь меняется: путь к самопознанию и принятию
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Версия:
0.6.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 481 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
301
Скриншоты
Описание

Everyone Wants Me To Be A Girl — это необычная визуальная новелла, исследующая вопросы идентичности, самопринятия и социальных ожиданий. Главный герой, Микки, живёт обычной и скучной жизнью, пока однажды не замечает, что начинает меняться — и эти перемены ведут его к превращению в женщину.


История наполняется эмоциональными моментами, когда Микки сталкивается с реакцией окружающих, собственными страхами и новыми открытиями. Станет ли это путешествие для него катастрофой или возможностью обрести что-то большее? Everyone Wants Me To Be A Girl — это глубокий и трогательный рассказ о переменах, принятии себя и поиске смысла в мире, который требует смелости, чтобы быть собой.


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Скачать Everyone Wants Me To Be A Girl (18+) 481 Мб Ссылка 2 481 Мб
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