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Cocklemouth Village (18+)

Cocklemouth Village (18+) 0.2

Стань новым жителем английской деревни и раскрой её скрытые тайны
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Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 10:23
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 634 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Cocklemouth Village — это визуальный роман с элементами драмы и лёгкой романтики. Ты играешь за шеф-повара, который переезжает в отдалённую деревню, чтобы работать в новом ресторане старого друга. Каждые 5 минут — новые диалоги, бытовые сцены, работа на кухне и знакомства с колоритными персонажами. Казалось бы, спокойная жизнь, но за фасадом идиллии прячутся странности, которые заставят тебя копнуть глубже.


Помимо кулинарной рутины, тебя ждут моральные выборы, развитие отношений с жителями и исследование прошлого деревни. Игра делится на главы, где каждое решение влияет на финал. Есть автосохранение, офлайн-доступ и регулярные обновления с новыми сценами. Стань частью этого уютного, но не такого простого мира — и, возможно, именно ты поймёшь, что скрывает Коклмут за своим приветливым лицом.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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