Cocklemouth Village (18+) 0.2
Стань новым жителем английской деревни и раскрой её скрытые тайны
Cocklemouth Village — это визуальный роман с элементами драмы и лёгкой романтики. Ты играешь за шеф-повара, который переезжает в отдалённую деревню, чтобы работать в новом ресторане старого друга. Каждые 5 минут — новые диалоги, бытовые сцены, работа на кухне и знакомства с колоритными персонажами. Казалось бы, спокойная жизнь, но за фасадом идиллии прячутся странности, которые заставят тебя копнуть глубже.
Помимо кулинарной рутины, тебя ждут моральные выборы, развитие отношений с жителями и исследование прошлого деревни. Игра делится на главы, где каждое решение влияет на финал. Есть автосохранение, офлайн-доступ и регулярные обновления с новыми сценами. Стань частью этого уютного, но не такого простого мира — и, возможно, именно ты поймёшь, что скрывает Коклмут за своим приветливым лицом.
Полная версия
Скачать Cocklemouth Village (18+) v0.2 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.