Описание

Cocklemouth Village — это визуальный роман с элементами драмы и лёгкой романтики. Ты играешь за шеф-повара, который переезжает в отдалённую деревню, чтобы работать в новом ресторане старого друга. Каждые 5 минут — новые диалоги, бытовые сцены, работа на кухне и знакомства с колоритными персонажами. Казалось бы, спокойная жизнь, но за фасадом идиллии прячутся странности, которые заставят тебя копнуть глубже.





Помимо кулинарной рутины, тебя ждут моральные выборы, развитие отношений с жителями и исследование прошлого деревни. Игра делится на главы, где каждое решение влияет на финал. Есть автосохранение, офлайн-доступ и регулярные обновления с новыми сценами. Стань частью этого уютного, но не такого простого мира — и, возможно, именно ты поймёшь, что скрывает Коклмут за своим приветливым лицом.