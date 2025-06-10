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Hokage's Life (18+)

Hokage's Life (18+) 0.11

Живи днём Хокаге, сражайся за деревню и держи всё под контролем — или потеряй всё
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Версия:
0.11
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 15:00
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1,65 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
14
Скриншоты
Описание

В Hokage’s Life ты играешь за Наруто в момент, когда геройство уже позади, а настоящая ответственность только начинается. Теперь ты — Хокаге. На тебе миссии, решения, отношения с другими кланами и судьба целой деревни. Но это не просто титул. Каждый день — это вызов: управлять, защищать, сражаться, и всё это — одновременно. Иногда — в одиночку. Иногда — в команде, где не все готовы доверять.


Ты управляешь ресурсами, отправляешь ниндзя на задания, ведёшь тактические бои, открываешь дзюцу и развиваешь союзников. Есть сюжет, развитие и выборы, от которых реально что-то меняется. Игра подойдёт фанатам, которые хотят не просто драться, а почувствовать, каково это — быть тем, кто отвечает за всех. Работает офлайн, с постепенным прогрессом и уважением к оригиналу.



Информация о модах

Разблокированная игра

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Скачать Hokage's Life (18+) 1,65 Гб Ссылка 2 1,65 Гб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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