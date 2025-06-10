Hokage's Life (18+) 0.11
Живи днём Хокаге, сражайся за деревню и держи всё под контролем — или потеряй всё
В Hokage’s Life ты играешь за Наруто в момент, когда геройство уже позади, а настоящая ответственность только начинается. Теперь ты — Хокаге. На тебе миссии, решения, отношения с другими кланами и судьба целой деревни. Но это не просто титул. Каждый день — это вызов: управлять, защищать, сражаться, и всё это — одновременно. Иногда — в одиночку. Иногда — в команде, где не все готовы доверять.
Ты управляешь ресурсами, отправляешь ниндзя на задания, ведёшь тактические бои, открываешь дзюцу и развиваешь союзников. Есть сюжет, развитие и выборы, от которых реально что-то меняется. Игра подойдёт фанатам, которые хотят не просто драться, а почувствовать, каково это — быть тем, кто отвечает за всех. Работает офлайн, с постепенным прогрессом и уважением к оригиналу.
Разблокированная игра
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Установка
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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