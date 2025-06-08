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Christmas with My Sister (18+)

Christmas with My Sister (18+) Final

Один дом, одно Рождество и сестра, которая рушит все границы дозволенного
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Версия:
Final
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:01
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 610 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
33
Скриншоты
Описание

Christmas with My Sister — это кинетический визуальный роман категории 18+, в котором спокойный зимний вечер оборачивается напряжённой игрой эмоций, соблазна и запретных намёков. Ты планировал провести праздники в одиночестве, но внезапный визит сестры Рейчел — смелой, дерзкой и явно с собственным планом — меняет всё с первого взгляда и первого слова.


Без вариантов выбора, но с ярко прописанным сценарием, игра предлагает интенсивное развитие отношений, где каждое новое утро лишь усиливает внутреннее напряжение. Реалистичные рендеры, внимание к деталям и взрослая атмосфера делают эту историю чем-то большим, чем просто семейной драмой. Christmas with My Sister — это праздник, который точно оставит след.


Информация о модах

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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