Описание

Christmas with My Sister — это кинетический визуальный роман категории 18+, в котором спокойный зимний вечер оборачивается напряжённой игрой эмоций, соблазна и запретных намёков. Ты планировал провести праздники в одиночестве, но внезапный визит сестры Рейчел — смелой, дерзкой и явно с собственным планом — меняет всё с первого взгляда и первого слова.





Без вариантов выбора, но с ярко прописанным сценарием, игра предлагает интенсивное развитие отношений, где каждое новое утро лишь усиливает внутреннее напряжение. Реалистичные рендеры, внимание к деталям и взрослая атмосфера делают эту историю чем-то большим, чем просто семейной драмой. Christmas with My Sister — это праздник, который точно оставит след.