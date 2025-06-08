Christmas with My Sister (18+) Final
Один дом, одно Рождество и сестра, которая рушит все границы дозволенного
Christmas with My Sister — это кинетический визуальный роман категории 18+, в котором спокойный зимний вечер оборачивается напряжённой игрой эмоций, соблазна и запретных намёков. Ты планировал провести праздники в одиночестве, но внезапный визит сестры Рейчел — смелой, дерзкой и явно с собственным планом — меняет всё с первого взгляда и первого слова.
Без вариантов выбора, но с ярко прописанным сценарием, игра предлагает интенсивное развитие отношений, где каждое новое утро лишь усиливает внутреннее напряжение. Реалистичные рендеры, внимание к деталям и взрослая атмосфера делают эту историю чем-то большим, чем просто семейной драмой. Christmas with My Sister — это праздник, который точно оставит след.
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Внимание▶
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