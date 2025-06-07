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Incest (18+)

Incest (18+) 0.4.8

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Версия:
0.4.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:30
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
583
Скриншоты
Описание

Incest - В этом визуальном романе давние семейные тайны переплетаются с нарастающим ужасом. Вы вместе с тётей возвращаетесь в ветхий родовой особняк, чтобы подготовить его к продаже, и постепенно открываете следы прошлого, давно скрытые под слоями пыли и забвения.


Однако сам дом будто оживает: скрипящие половицы и шёпот из темноты предвещают присутствие древней силы. Когда таинственный мрак похищает вашу мать, вам предстоит распутать клубок обречённых судеб, разгадать природу зловещего обитателя и решить, чем пожертвовать ради спасения семьи.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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