Incest (18+) 0.4.8
Incest - В этом визуальном романе давние семейные тайны переплетаются с нарастающим ужасом. Вы вместе с тётей возвращаетесь в ветхий родовой особняк, чтобы подготовить его к продаже, и постепенно открываете следы прошлого, давно скрытые под слоями пыли и забвения.
Однако сам дом будто оживает: скрипящие половицы и шёпот из темноты предвещают присутствие древней силы. Когда таинственный мрак похищает вашу мать, вам предстоит распутать клубок обречённых судеб, разгадать природу зловещего обитателя и решить, чем пожертвовать ради спасения семьи.
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Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.