Описание

Incest - В этом визуальном романе давние семейные тайны переплетаются с нарастающим ужасом. Вы вместе с тётей возвращаетесь в ветхий родовой особняк, чтобы подготовить его к продаже, и постепенно открываете следы прошлого, давно скрытые под слоями пыли и забвения.





Однако сам дом будто оживает: скрипящие половицы и шёпот из темноты предвещают присутствие древней силы. Когда таинственный мрак похищает вашу мать, вам предстоит распутать клубок обречённых судеб, разгадать природу зловещего обитателя и решить, чем пожертвовать ради спасения семьи.