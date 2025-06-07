Описание

Milfizz — это визуальный роман для взрослых с элементами симулятора отношений, где ты играешь за молодого мужчину, недавно вышедшего из исправительного учреждения. После того, как из‑за проступков отца твоя жизнь пошла под откос, настал момент вернуться домой, наладить разрушенные связи и встать на путь личного перерождения. События разворачиваются в спокойном пригороде, но за фасадом обычной жизни скрывается множество эмоциональных вызовов.





В течение истории ты будешь выполнять задания, восстанавливать доверие близких и заводить новые — возможно, романтические — отношения. Каждый твой выбор влияет на развитие событий: будут ли это тёплые разговоры за кухонным столом, напряжённые конфликты или флирт с теми, кто давно следит за тобой издалека. Игра делает акцент на эмоциональной вовлечённости и интимной атмосфере — возвращайся в знакомый дом и узнай, как сильно ты готов измениться ради новой жизни.