Ripples of Temptation and Consequence (18+) 0.02
Повседневные выборы становятся твоей самой рискованной игрой
Ripples of Temptation and Consequence — это сюжетный визуальный роман о жизни под давлением, где ты играешь за героя, столкнувшегося с редким заболеванием и нарастающими личными трудностями. Долги, эмоциональное выгорание и необходимость принимать взрослые решения день за днём — всё это составляет основу игрового цикла. Здесь нет сражений, только выборы и их последствия, от которых зависит не просто сюжет, а ощущение контроля над жизнью.
Каждый день ты выбираешь, как справляться с проблемами: идти на риск, искать обходные пути или попытаться сохранить моральное равновесие. Взаимодействия с персонажами, в том числе с близкими и влиятельными фигурами, постепенно открывают новые сюжетные ветки. История раскрывается не сразу — ты строишь её шаг за шагом, исследуя, насколько далеко можно зайти, если судьба вдруг даёт шанс всё изменить.
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