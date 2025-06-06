Описание

Ripples of Temptation and Consequence — это сюжетный визуальный роман о жизни под давлением, где ты играешь за героя, столкнувшегося с редким заболеванием и нарастающими личными трудностями. Долги, эмоциональное выгорание и необходимость принимать взрослые решения день за днём — всё это составляет основу игрового цикла. Здесь нет сражений, только выборы и их последствия, от которых зависит не просто сюжет, а ощущение контроля над жизнью.





Каждый день ты выбираешь, как справляться с проблемами: идти на риск, искать обходные пути или попытаться сохранить моральное равновесие. Взаимодействия с персонажами, в том числе с близкими и влиятельными фигурами, постепенно открывают новые сюжетные ветки. История раскрывается не сразу — ты строишь её шаг за шагом, исследуя, насколько далеко можно зайти, если судьба вдруг даёт шанс всё изменить.