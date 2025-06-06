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Ripples of Temptation and Consequence (18+)

Ripples of Temptation and Consequence (18+) 0.02

Повседневные выборы становятся твоей самой рискованной игрой
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Версия:
0.02
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:19
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Ripples of Temptation and Consequence — это сюжетный визуальный роман о жизни под давлением, где ты играешь за героя, столкнувшегося с редким заболеванием и нарастающими личными трудностями. Долги, эмоциональное выгорание и необходимость принимать взрослые решения день за днём — всё это составляет основу игрового цикла. Здесь нет сражений, только выборы и их последствия, от которых зависит не просто сюжет, а ощущение контроля над жизнью.


Каждый день ты выбираешь, как справляться с проблемами: идти на риск, искать обходные пути или попытаться сохранить моральное равновесие. Взаимодействия с персонажами, в том числе с близкими и влиятельными фигурами, постепенно открывают новые сюжетные ветки. История раскрывается не сразу — ты строишь её шаг за шагом, исследуя, насколько далеко можно зайти, если судьба вдруг даёт шанс всё изменить.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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