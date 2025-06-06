Описание

The Good Family — это медленно развивающийся визуальный роман с фокусом на сюжетных развилках, в котором ты оказываешь влияние на судьбу семьи Морено, недавно переехавшей в, казалось бы, спокойный пригород. За ухоженными газонами и приветливыми соседями скрываются сложные связи, тайные игры власти и неожиданные соблазны. Каждое решение влияет на то, как семья адаптируется и какие роли она займёт в этом непростом обществе.





Ты управляешь развитием событий, выбирая, с кем строить отношения, кому доверять, а кого избегать. Флирт, социальные интриги и семейная драма — всё это подано через насыщенные диалоги и характерные сцены. Визуальный роман предлагает переплетение повседневного и личного, давая возможность узнать героев ближе с каждой сценой. Если тебе близка история о выборе и последствиях, — этот рассказ стоит прочувствовать самому.