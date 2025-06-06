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The Good Family (18+)

The Good Family (18+) 0.1

Сможешь ли ты удержать контроль, когда всё вокруг — лишь фасад?
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:15
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 281 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

The Good Family — это медленно развивающийся визуальный роман с фокусом на сюжетных развилках, в котором ты оказываешь влияние на судьбу семьи Морено, недавно переехавшей в, казалось бы, спокойный пригород. За ухоженными газонами и приветливыми соседями скрываются сложные связи, тайные игры власти и неожиданные соблазны. Каждое решение влияет на то, как семья адаптируется и какие роли она займёт в этом непростом обществе.


Ты управляешь развитием событий, выбирая, с кем строить отношения, кому доверять, а кого избегать. Флирт, социальные интриги и семейная драма — всё это подано через насыщенные диалоги и характерные сцены. Визуальный роман предлагает переплетение повседневного и личного, давая возможность узнать героев ближе с каждой сценой. Если тебе близка история о выборе и последствиях, — этот рассказ стоит прочувствовать самому.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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