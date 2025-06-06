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Alice in Wonderland (18+)

Alice in Wonderland (18+) 2.1

Пара начинает всё с нуля, снимаясь в необычном фильме
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Версия:
2.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 10:56
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 317 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
17
Скриншоты
Описание

Alice in Wonderland — это визуальный роман, в центре которого история пары, оказавшейся в трудной финансовой ситуации. Главный герой — оператор, его жена Алиса — бывшая актриса. Потеряв все сбережения, они вынуждены вернуться в сферу киноиндустрии и принять участие в съёмках пародийного фильма, вдохновлённого классическим произведением.


Игрок наблюдает за развитием событий, принимает ключевые решения и исследует взаимоотношения героев в новой, нестандартной среде. Съёмочная группа, инвесторы и обстоятельства оказывают влияние на сюжет, предлагая множество развилок. Alice in Wonderland предлагает историю с акцентом на диалоги, выбор и личные дилеммы персонажей.


Информация о модах

v2.1
– Контент для глав 1 и 2
– 590 рендеров
– 11 анимаций
– Система галереи

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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