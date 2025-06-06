Alice in Wonderland (18+) 2.1
Пара начинает всё с нуля, снимаясь в необычном фильме
Alice in Wonderland — это визуальный роман, в центре которого история пары, оказавшейся в трудной финансовой ситуации. Главный герой — оператор, его жена Алиса — бывшая актриса. Потеряв все сбережения, они вынуждены вернуться в сферу киноиндустрии и принять участие в съёмках пародийного фильма, вдохновлённого классическим произведением.
Игрок наблюдает за развитием событий, принимает ключевые решения и исследует взаимоотношения героев в новой, нестандартной среде. Съёмочная группа, инвесторы и обстоятельства оказывают влияние на сюжет, предлагая множество развилок. Alice in Wonderland предлагает историю с акцентом на диалоги, выбор и личные дилеммы персонажей.
v2.1
– Контент для глав 1 и 2
– 590 рендеров
– 11 анимаций
– Система галереи
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Установка
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
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