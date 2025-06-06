Описание

Alice in Wonderland — это визуальный роман, в центре которого история пары, оказавшейся в трудной финансовой ситуации. Главный герой — оператор, его жена Алиса — бывшая актриса. Потеряв все сбережения, они вынуждены вернуться в сферу киноиндустрии и принять участие в съёмках пародийного фильма, вдохновлённого классическим произведением.





Игрок наблюдает за развитием событий, принимает ключевые решения и исследует взаимоотношения героев в новой, нестандартной среде. Съёмочная группа, инвесторы и обстоятельства оказывают влияние на сюжет, предлагая множество развилок. Alice in Wonderland предлагает историю с акцентом на диалоги, выбор и личные дилеммы персонажей.