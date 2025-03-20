Описание

Survival Guide (18+) - В этом крупном обновлении руководства по выживанию проекта мы добавили новую главу, в которой рассказывается история пары, на которую охотятся каннибалы. Жестокая жена главного героя забирает его сбережения, и он должен найти ее, чтобы вернуть их.





Игра превратилась из простого руководства в захватывающую историю персонажей с большим количеством интриг, интриг и романтики. Он не похож ни на один другой проект в этом жанре. Если вы любите этот проект так же сильно, как и его предшественники, не упустите шанс получить еще больше превосходного контента!





Это наше последнее обновление для «Руководства по выживанию» — станьте одним из первых, кто воспользуется нашим предложением со скидкой за предварительный заказ до того, как оно истечет 1 ноября!