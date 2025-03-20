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Survival Guide (18+)

Survival Guide (18+) Day 8

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Версия:
Day 8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 177 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 052
Скриншоты
Описание

Survival Guide (18+) - В этом крупном обновлении руководства по выживанию проекта мы добавили новую главу, в которой рассказывается история пары, на которую охотятся каннибалы. Жестокая жена главного героя забирает его сбережения, и он должен найти ее, чтобы вернуть их.


Игра превратилась из простого руководства в захватывающую историю персонажей с большим количеством интриг, интриг и романтики. Он не похож ни на один другой проект в этом жанре. Если вы любите этот проект так же сильно, как и его предшественники, не упустите шанс получить еще больше превосходного контента!


Это наше последнее обновление для «Руководства по выживанию» — станьте одним из первых, кто воспользуется нашим предложением со скидкой за предварительный заказ до того, как оно истечет 1 ноября!


Информация о модах

Полная версия игры

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Скачать Survival Guide (18+) 177 Мб Ссылка 2 177 Мб
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