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Radiant (18+)

Radiant (18+) 0.7b

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Версия:
0.7b
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 802 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 311
Скриншоты
Описание

«Radiant визуальная новелла, которую разработчики сделали очень хорошо». Пишите в 10 раз лучше и быстрее!

Вы тратите бесчисленные часы, пытаясь создать игру, о которой мечтало ваше сердце. Radiant — это визуальная новелла 18+ от разработчиков, которым вы доверяете в этом жанре. Узнайте больше об этой игре и о том, как они позаботились о каждой детали, чтобы вы могли не беспокоиться.


С Radiant вы на время унесетесь в мир любви. Пройдите через историю двух молодых художников, которые борются за свои отношения, пока автокатастрофа со смертельным исходом не изменит все. С более чем 15 000 слов разговора и вариантов текста, в сочетании с изысканными визуальными эффектами и анимацией, эта игра затрагивает все струны вашего сердца. Создавайте уникальные истории с разными исходами и сочетаниями, чтобы игра оставалась интересной.


Информация о модах

Полная версия игры

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Скачать Radiant (18+) 802 Мб Ссылка 2 802 Мб
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