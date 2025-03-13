Описание

«Radiant — визуальная новелла, которую разработчики сделали очень хорошо». Пишите в 10 раз лучше и быстрее!

Вы тратите бесчисленные часы, пытаясь создать игру, о которой мечтало ваше сердце. Radiant — это визуальная новелла 18+ от разработчиков, которым вы доверяете в этом жанре. Узнайте больше об этой игре и о том, как они позаботились о каждой детали, чтобы вы могли не беспокоиться.





С Radiant вы на время унесетесь в мир любви. Пройдите через историю двух молодых художников, которые борются за свои отношения, пока автокатастрофа со смертельным исходом не изменит все. С более чем 15 000 слов разговора и вариантов текста, в сочетании с изысканными визуальными эффектами и анимацией, эта игра затрагивает все струны вашего сердца. Создавайте уникальные истории с разными исходами и сочетаниями, чтобы игра оставалась интересной.