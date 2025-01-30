Описание

Weekend Lollygagging (18+) - Окунитесь в новый захватывающий мир, полный интриг, и узнайте своих любимых персонажей лучше, чем когда-либо прежде. В этом мире есть много путей и вариантов выбора, с неожиданными открытиями и поворотами, которые лишают вас дара речи. Исследуйте эротическую вселенную, наполненную множеством пикантных сцен и «сюжетными доспехами», чтобы держать вас на крючке. Будьте самой сексуальной и наслаждайтесь новым миром эмоций, поскольку вы можете свободно выражать их по своему желанию.





В этой игре есть три главных героя, и у них есть свои уникальные личности, которые вы можете узнать во время игры. В игре также есть сюжеты, пикантные сцены и элементы визуальной новеллы, которые обязательно понравятся любителям эротического жанра.