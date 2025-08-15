Описание

Dawl Play — это история о грани между наукой и человеческой природой. Вы играете за молодого человека, чья жизнь была простой и ничем не примечательной, пока он случайно не наткнулся на загадочную инопланетную технологию. На первый взгляд, это всего лишь странная находка, но вскоре становится ясно: её сила способна менять сознание окружающих.





Как использовать этот дар? Поддаться искушению, взять под контроль ситуацию или искать другой путь? Мир вокруг начинает меняться, и каждое ваше решение определяет, каким он станет. Dawl Play — это игра о власти, морали и тонкой грани между возможностью управлять и необходимостью не потерять себя.