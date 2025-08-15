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Dawl Play (18+)

Dawl Play (18+) Demo

Технология, изменяющая реальность: какой выбор сделаете вы?
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Версия:
Demo
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 143 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
47
Скриншоты
Описание

Dawl Play — это история о грани между наукой и человеческой природой. Вы играете за молодого человека, чья жизнь была простой и ничем не примечательной, пока он случайно не наткнулся на загадочную инопланетную технологию. На первый взгляд, это всего лишь странная находка, но вскоре становится ясно: её сила способна менять сознание окружающих.


Как использовать этот дар? Поддаться искушению, взять под контроль ситуацию или искать другой путь? Мир вокруг начинает меняться, и каждое ваше решение определяет, каким он станет. Dawl Play — это игра о власти, морали и тонкой грани между возможностью управлять и необходимостью не потерять себя.


Информация о модах

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Скачать Dawl Play (18+) 143 Мб Ссылка 2 143 Мб
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