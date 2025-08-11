Описание

My Wife Mariko — это интригующий визуальный роман, предлагающий глубоко проработанный сюжет с несколькими развилками. Каждое ваше решение ведёт к разным маршрутам, и только сыграв их все, вы сможете разгадать полную картину происходящего.





Каждый маршрут раскрывает отдельные фрагменты тайны: в одном вы узнаете личность таинственного человека, в другом — отправителя загадочных видеосообщений. Постепенно история приобретает целостность, но насколько далеко вы готовы зайти, чтобы докопаться до истины? My Wife Mariko — это многослойное повествование, где выбор определяет не только судьбу персонажей, но и вашу способность раскрыть главную загадку.