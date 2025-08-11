Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:13
Возраст:
Требуется места:
≈ 150 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
128
Описание
My Wife Mariko — это интригующий визуальный роман, предлагающий глубоко проработанный сюжет с несколькими развилками. Каждое ваше решение ведёт к разным маршрутам, и только сыграв их все, вы сможете разгадать полную картину происходящего.
Каждый маршрут раскрывает отдельные фрагменты тайны: в одном вы узнаете личность таинственного человека, в другом — отправителя загадочных видеосообщений. Постепенно история приобретает целостность, но насколько далеко вы готовы зайти, чтобы докопаться до истины? My Wife Mariko — это многослойное повествование, где выбор определяет не только судьбу персонажей, но и вашу способность раскрыть главную загадку.
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