Reverse Psychology (18+) 0.35
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Версия:
0.35
Категория:
Обновлено:
Вчера, 13:53
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
6
Комментарии:
0
Просмотров:
8 524
Reverse Psychology (18+) — это высококачественная визуальная новелла, в которой игрок берет на себя роль наставника, помогающего главному герою преодолеть проблемы с доверием. Исследуйте интерактивные локации, принимайте решения и решайте головоломки по мере прохождения сюжета. Помогите ему обрести уверенность и сделать правильный выбор, который определит его будущее.
Испытайте себя в этой увлекательной визуальной новелле и помогите этому молодому человеку бороться за свое будущее. Возьмите на себя роль наставника и используйте свои знания, чтобы помочь ему вернуться на правильный путь. Наслаждайтесь красивой графикой и захватывающим сюжетом по мере прохождения игры.
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