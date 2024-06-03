Reverse Psychology (18+) — это высококачественная визуальная новелла, в которой игрок берет на себя роль наставника, помогающего главному герою преодолеть проблемы с доверием. Исследуйте интерактивные локации, принимайте решения и решайте головоломки по мере прохождения сюжета. Помогите ему обрести уверенность и сделать правильный выбор, который определит его будущее.





Испытайте себя в этой увлекательной визуальной новелле и помогите этому молодому человеку бороться за свое будущее. Возьмите на себя роль наставника и используйте свои знания, чтобы помочь ему вернуться на правильный путь. Наслаждайтесь красивой графикой и захватывающим сюжетом по мере прохождения игры.