Версия:
0.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Вчера, 19:51
Возраст:
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 320
Описание
Expose My Teacher — это фанатская игра, вдохновлённая A Wife And Mother, в которой вы играете за Эйдена, студента, оказавшегося наедине со своей учительницей Софией Паркер после окончания учебного дня. Она заключила с вами сделку, но чем обернётся этот вечер, зависит от вас.
Игра предлагает полную озвучку персонажей, интерактивные диалоги и высокий уровень погружения в сюжет. Вас ждёт захватывающая история, построенная на ваших выборах, которые определят развитие событий. Expose My Teacher предлагает атмосферное взаимодействие и интригующие сценарии, делая игровой процесс максимально увлекательным.
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