Описание

Expose My Teacher — это фанатская игра, вдохновлённая A Wife And Mother, в которой вы играете за Эйдена, студента, оказавшегося наедине со своей учительницей Софией Паркер после окончания учебного дня. Она заключила с вами сделку, но чем обернётся этот вечер, зависит от вас.





Игра предлагает полную озвучку персонажей, интерактивные диалоги и высокий уровень погружения в сюжет. Вас ждёт захватывающая история, построенная на ваших выборах, которые определят развитие событий. Expose My Teacher предлагает атмосферное взаимодействие и интригующие сценарии, делая игровой процесс максимально увлекательным.