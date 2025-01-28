Описание

Annika's Breakout — это захватывающее приключение, где вам предстоит помочь Аннике спасти свою сестру и совершить дерзкий побег. Оказавшись в тюрьме, полной тайн и опасностей, она должна найти союзников, разгадать скрытые механизмы системы и выработать идеальный план побега.





Исследуйте окружение, принимайте стратегические решения и преодолевайте препятствия, чтобы обрести свободу. Каждое ваше действие приближает Аннику к её цели — или наоборот, усложняет путь. Annika's Breakout — это напряжённая история о смелости, решимости и поиске доверия в самых неожиданных местах. Сможете ли вы помочь ей сбежать?