Описание

Riverside Cabin — это эмоционально насыщенный рассказ о любви, границах и последствиях. Двое актёров оказываются в изоляции в удалённой хижине посреди леса. Их ремесло связывает их, но правила общества разделяют, превращая их чувства в запретное пламя. С каждым взглядом и тихим признанием их связь становится всё глубже, заставляя противостоять страстям, которые угрожают выйти из-под контроля.





Лес, ставший их убежищем, также превращается в тюрьму, скрывающую тайны, которые способны разрушить всё, что они ценят. Riverside Cabin — это история о сложных чувствах, борьбе с запретами и риске, который приходит с настоящей близостью. Готовы ли они принять свои чувства, несмотря на все опасности?