Версия:
1.0.3 GOG DE
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Вчера, 22:54
Возраст:
Требуется места:
≈ 627 Мб
Русский язык:
Есть 🔥
Просмотров:
593
Описание
Dreams of Desire — это интерактивная визуальная новелла для взрослых, где сюжет переплетается с темами власти, коррупции и скрытых тайн. Вы играете за молодого мужчину, который сталкивается с жесткой реальностью: семья настаивает на его поступлении в военную академию, хотя это полностью противоречит его желаниям.
На пороге отчаяния главный герой находит загадочную книгу, раскрывающую тайны воздействия на разум. Новые знания дают ему силу менять свою судьбу и влиять на окружающих. Однако каждый выбор имеет свою цену. Как далеко вы готовы зайти, чтобы избежать нежеланной жизни? Dreams of Desire — это захватывающее путешествие, наполненное интригами, сложными решениями и множеством неожиданных поворотов.
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