Описание

Dreams of Desire — это интерактивная визуальная новелла для взрослых, где сюжет переплетается с темами власти, коррупции и скрытых тайн. Вы играете за молодого мужчину, который сталкивается с жесткой реальностью: семья настаивает на его поступлении в военную академию, хотя это полностью противоречит его желаниям.





На пороге отчаяния главный герой находит загадочную книгу, раскрывающую тайны воздействия на разум. Новые знания дают ему силу менять свою судьбу и влиять на окружающих. Однако каждый выбор имеет свою цену. Как далеко вы готовы зайти, чтобы избежать нежеланной жизни? Dreams of Desire — это захватывающее путешествие, наполненное интригами, сложными решениями и множеством неожиданных поворотов.