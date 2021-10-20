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Dreams of Desire (18+)

Dreams of Desire (18+) 1.0.3 GOG DE

История о власти, свободе и последствиях
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Версия:
1.0.3 GOG DE
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 627 Мб
Русский язык:
Есть 🔥
Просмотров:
593
Скриншоты
Описание

Dreams of Desire — это интерактивная визуальная новелла для взрослых, где сюжет переплетается с темами власти, коррупции и скрытых тайн. Вы играете за молодого мужчину, который сталкивается с жесткой реальностью: семья настаивает на его поступлении в военную академию, хотя это полностью противоречит его желаниям.


На пороге отчаяния главный герой находит загадочную книгу, раскрывающую тайны воздействия на разум. Новые знания дают ему силу менять свою судьбу и влиять на окружающих. Однако каждый выбор имеет свою цену. Как далеко вы готовы зайти, чтобы избежать нежеланной жизни? Dreams of Desire — это захватывающее путешествие, наполненное интригами, сложными решениями и множеством неожиданных поворотов.


Информация о модах

Полная версия

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