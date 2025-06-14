Star Lusts (18+) 1.21.0
Взрывай флот и открывай пикантные сцены под градом чужих мощных лазеров
Star Lusts встречает тебя огненной вертикальной аркадой-bullet hell в неоновом космосе: каждые пять минут ты ведёшь шустрый истребитель сквозь волны чужого флота, уворачиваешься от сотен снарядов, крушишь босса экранным ультом и собираешь драгоценную энергию. За неё мгновенно раскрывается фансервис: кадеты снимают шлемы, а новые сцены подбадривают risk-reward. Не зевай — десятисекундная пауза зальёт экран плазмой.
Прокачивай фрегат: открой 12 кораблей, свыше 150 модулей и коллекцию захваченных капитанов, каждый дарит особый перк и откровенную иллюстрацию. Старайся набрать 3 звезды на 80 миссиях — за них падают скины, улучшения и ключи к галерее. Еженедельные рейды бросают боссов-колоссов и раздают легендарное орудие без доната, офлайн-доход даёт ресурсы, пока спишь. Поднимай рейдовый рейтинг и докажи, что твой зов звёзд громче всех — стартуй уже сейчас!
Множитель урона и защиты
Скачать Star Lusts (18+) v1.21.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.