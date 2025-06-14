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Star Lusts (18+)

Star Lusts (18+) 1.21.0

Взрывай флот и открывай пикантные сцены под градом чужих мощных лазеров
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Версия:
1.21.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:49
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 159 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Star Lusts встречает тебя огненной вертикальной аркадой-bullet hell в неоновом космосе: каждые пять минут ты ведёшь шустрый истребитель сквозь волны чужого флота, уворачиваешься от сотен снарядов, крушишь босса экранным ультом и собираешь драгоценную энергию. За неё мгновенно раскрывается фансервис: кадеты снимают шлемы, а новые сцены подбадривают risk-reward. Не зевай — десятисекундная пауза зальёт экран плазмой.


Прокачивай фрегат: открой 12 кораблей, свыше 150 модулей и коллекцию захваченных капитанов, каждый дарит особый перк и откровенную иллюстрацию. Старайся набрать 3 звезды на 80 миссиях — за них падают скины, улучшения и ключи к галерее. Еженедельные рейды бросают боссов-колоссов и раздают легендарное орудие без доната, офлайн-доход даёт ресурсы, пока спишь. Поднимай рейдовый рейтинг и докажи, что твой зов звёзд громче всех — стартуй уже сейчас!


Информация о модах

Множитель урона и защиты

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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