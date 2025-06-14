Описание

Star Lusts встречает тебя огненной вертикальной аркадой-bullet hell в неоновом космосе: каждые пять минут ты ведёшь шустрый истребитель сквозь волны чужого флота, уворачиваешься от сотен снарядов, крушишь босса экранным ультом и собираешь драгоценную энергию. За неё мгновенно раскрывается фансервис: кадеты снимают шлемы, а новые сцены подбадривают risk-reward. Не зевай — десятисекундная пауза зальёт экран плазмой.





Прокачивай фрегат: открой 12 кораблей, свыше 150 модулей и коллекцию захваченных капитанов, каждый дарит особый перк и откровенную иллюстрацию. Старайся набрать 3 звезды на 80 миссиях — за них падают скины, улучшения и ключи к галерее. Еженедельные рейды бросают боссов-колоссов и раздают легендарное орудие без доната, офлайн-доход даёт ресурсы, пока спишь. Поднимай рейдовый рейтинг и докажи, что твой зов звёзд громче всех — стартуй уже сейчас!