The Outcast Tribe (18+) 0.2.7
Стань гоблином-воителем и защити диковинный край от алчных колонизаторов
The Outcast Tribe — стратегия-выживалка в жанре «база против орды» в фэнтези-колониальных джунглях. Ты — гоблин-воительница, каждые пять минут углубляешься в чащу за редкой смолой, крафтишь топоры, ставишь палисад и отбиваешь ночные патрули людей, что охотятся за магическими артефактами и золотом. Там же ты собираешь ядовитые ягоды для стрел и приручаешь шестиногих ящеров-вьючных. Тысячелетние тотемы нашёптывают ключ к силе, но за ним придётся шагнуть в тёмное сердце домена Humana…
Строй трёхуровневые хижины, открывай кузницы и тотемы стихий — каждое здание усиливает племя навсегда. Доступно 50 апгрейдов, а Асинхронные рейды позволяют нападать на поселения других игроков даже офлайн. Собирай трофеи и раскрывай древо умений: от скрытного шага до призыва грозы. Раз в месяц идёт сезон «Лезвие луны» с новыми проклятьями и косметикой; доната нет, всё добывается в игре. Врывайся на Android, iOS и ПК, укрепи бастионы и докажи, что изгнанница может стать королевой джунглей!
v0.2.7
– Новые портреты для Wegild + анимации эмоций в рамках портретных окон
– Переработана H-анимация “spawnie”
– Новый механизм Quick Time Event вместо старой системы “Mash E”
– Улучшения удобства интерфейса (QoL):
– Возможность масштабирования во время показа арт-сцен
– Переключение стороны расположения UI кликом по нему
– Увеличенные кнопки и иконки
– Сборка для Android
– Множество (и это действительно много) исправлений багов, связанных с обрезкой спрайтов, зависаниями, избыточной чувствительностью UI и прочими популярными проблемами
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.