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The Outcast Tribe (18+)

The Outcast Tribe (18+) 0.2.7

Стань гоблином-воителем и защити диковинный край от алчных колонизаторов
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Версия:
0.2.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:30
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 462 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
19
Скриншоты
Описание

The Outcast Tribe — стратегия-выживалка в жанре «база против орды» в фэнтези-колониальных джунглях. Ты — гоблин-воительница, каждые пять минут углубляешься в чащу за редкой смолой, крафтишь топоры, ставишь палисад и отбиваешь ночные патрули людей, что охотятся за магическими артефактами и золотом. Там же ты собираешь ядовитые ягоды для стрел и приручаешь шестиногих ящеров-вьючных. Тысячелетние тотемы нашёптывают ключ к силе, но за ним придётся шагнуть в тёмное сердце домена Humana…


Строй трёхуровневые хижины, открывай кузницы и тотемы стихий — каждое здание усиливает племя навсегда. Доступно 50 апгрейдов, а Асинхронные рейды позволяют нападать на поселения других игроков даже офлайн. Собирай трофеи и раскрывай древо умений: от скрытного шага до призыва грозы. Раз в месяц идёт сезон «Лезвие луны» с новыми проклятьями и косметикой; доната нет, всё добывается в игре. Врывайся на Android, iOS и ПК, укрепи бастионы и докажи, что изгнанница может стать королевой джунглей!


Информация о модах

v0.2.7
– Новые портреты для Wegild + анимации эмоций в рамках портретных окон
– Переработана H-анимация “spawnie”
– Новый механизм Quick Time Event вместо старой системы “Mash E”
– Улучшения удобства интерфейса (QoL):
– Возможность масштабирования во время показа арт-сцен
– Переключение стороны расположения UI кликом по нему
– Увеличенные кнопки и иконки
– Сборка для Android
– Множество (и это действительно много) исправлений багов, связанных с обрезкой спрайтов, зависаниями, избыточной чувствительностью UI и прочими популярными проблемами

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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