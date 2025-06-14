Описание

The Outcast Tribe — стратегия-выживалка в жанре «база против орды» в фэнтези-колониальных джунглях. Ты — гоблин-воительница, каждые пять минут углубляешься в чащу за редкой смолой, крафтишь топоры, ставишь палисад и отбиваешь ночные патрули людей, что охотятся за магическими артефактами и золотом. Там же ты собираешь ядовитые ягоды для стрел и приручаешь шестиногих ящеров-вьючных. Тысячелетние тотемы нашёптывают ключ к силе, но за ним придётся шагнуть в тёмное сердце домена Humana…





Строй трёхуровневые хижины, открывай кузницы и тотемы стихий — каждое здание усиливает племя навсегда. Доступно 50 апгрейдов, а Асинхронные рейды позволяют нападать на поселения других игроков даже офлайн. Собирай трофеи и раскрывай древо умений: от скрытного шага до призыва грозы. Раз в месяц идёт сезон «Лезвие луны» с новыми проклятьями и косметикой; доната нет, всё добывается в игре. Врывайся на Android, iOS и ПК, укрепи бастионы и докажи, что изгнанница может стать королевой джунглей!