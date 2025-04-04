android-1.ru / Игры / Эротические игры / Yuri University (18+)
Yuri University (18+)

Yuri University (18+) 0.64

19
3
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.64
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.9 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
17 917
Скриншоты
Описание

Yuri University (18+) - Университет Юрия — это визуальная новелла «песочница», в которой вы играете за первокурсника колледжа, который только что перевелся в Университет Юрия. Вам придется приспосабливаться к новой жизни, заводить новых друзей и преодолевать все трудности, связанные со студенческой жизнью, такие как экзамены и академический стресс.


В игре есть четыре очень разных персонажа, так что вы можете следить за их приключениями, пока они находятся вдали друг от друга. Ваши решения повлияют на историю и на то, как она будет разворачиваться. Кто знает? Возможно, вы даже найдете настоящую любовь! Yuri University посвящен исследованиям и открытию того, что не все так, как кажется. Вас ждет много романтики; это будет с одним из ваших одноклассников или даже с вашим профессором?


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать Yuri University (18+) v0.64 MOD APK

Скачать Yuri University (18+) 1.9 Гб Ссылка 2 1.9 Гб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Старые версии Yuri University (18+)
Version TG 0.62.5


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Rovering to Sussex (18+)
Rovering to Sussex (18+)
Version: Ch. 3 v0.3.5
Reconnecting (18+)
Reconnecting (18+)
Version: 0.4
City of Broken Dreamers (18+)
City of Broken Dreamers (18+)
Version: 1.15.0 Ch. 15
Haxia the Academy of Monsters (18+)
Haxia the Academy of Monsters (18+)
Version: 0.2.0
Lust Village (18+)
Lust Village (18+)
Version: 0.80
A World Between Us (18+)
A World Between Us (18+)
Version: 0.8
To Be A King (18+)
To Be A King (18+)
Version: Ch.11
Rewind (18+)
Rewind (18+)
Version: 0.3.3.3

Отзывы о Yuri University (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив