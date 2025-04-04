Описание

Yuri University (18+) - Университет Юрия — это визуальная новелла «песочница», в которой вы играете за первокурсника колледжа, который только что перевелся в Университет Юрия. Вам придется приспосабливаться к новой жизни, заводить новых друзей и преодолевать все трудности, связанные со студенческой жизнью, такие как экзамены и академический стресс.





В игре есть четыре очень разных персонажа, так что вы можете следить за их приключениями, пока они находятся вдали друг от друга. Ваши решения повлияют на историю и на то, как она будет разворачиваться. Кто знает? Возможно, вы даже найдете настоящую любовь! Yuri University посвящен исследованиям и открытию того, что не все так, как кажется. Вас ждет много романтики; это будет с одним из ваших одноклассников или даже с вашим профессором?