City of Broken Dreamers (18+) 1.15.0 Ch. 15
Версия:
1.15.0 Ch. 15
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:28
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
33 068
Наслаждение рядом! Если вы ищете захватывающую сюжетную линию и захватывающую дух графику, то City of Broken Dreamers для вас. Присоединяйтесь к нам сегодня!
Визуальная новелла, а не просто очередная заурядная игра! Исследуйте мир City of Broken Dreamers с «живой» историей, настолько захватывающей, что она будет держать вас в напряжении. Раскройте его секреты и разгадайте его тайны! В City of Broken Dreamers есть богатый актерский состав с запутанной предысторией и правдоподобными личностями. С нашими разнообразными типами персонажей (в том числе богатыми, властными, самоотверженными или мятежными) вы найдете кого-то, с кем вы можете общаться — у каждого есть что-то, что вам нужно.
Информация о модах
Полная версия
Скачать City of Broken Dreamers (18+) 1.15.0 Ch. 15 взлом
Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство