Наслаждение рядом! Если вы ищете захватывающую сюжетную линию и захватывающую дух графику, то City of Broken Dreamers для вас. Присоединяйтесь к нам сегодня!





Визуальная новелла, а не просто очередная заурядная игра! Исследуйте мир City of Broken Dreamers с «живой» историей, настолько захватывающей, что она будет держать вас в напряжении. Раскройте его секреты и разгадайте его тайны! В City of Broken Dreamers есть богатый актерский состав с запутанной предысторией и правдоподобными личностями. С нашими разнообразными типами персонажей (в том числе богатыми, властными, самоотверженными или мятежными) вы найдете кого-то, с кем вы можете общаться — у каждого есть что-то, что вам нужно.