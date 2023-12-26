Описание

Rewind (18+) - Главный герой будет вынужден проживать определенный период снова и снова. У него есть шанс изменить результаты, однако, что бы он ни делал, будущее не изменится. Он будет обречен смотреть, как люди, которых он любит, умирают снова и снова. И пока время повторяется, он может даже совершать ошибки, которые приведут его к целому ряду новых неприятностей.





Пришло время новой игры от создателей серии "RE:VICE(18+)". Новый проект с другим героем, который попадет в странный мир, где ему придется снова и снова проживать определенный период. Действие! Приключение! Познакомьтесь с ведьмами, они и эльфами. Узнайте причины происходящего здесь и узнайте правду о своей прошлой жизни в этом мире, полном магии и битв ведьм.