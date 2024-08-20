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The Awakening (18+)

The Awakening (18+) 0.4.5b

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Версия:
0.4.5b
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 929 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
77 874
Скриншоты
Описание

The Awakening (18+) - визуальная новелла, созданная специально для взрослой аудитории геймеров. Пройдите сюжет и узнайте, что стоит за откровенным контентом, всем, что попадает в категорию «18+».


Главный герой выходит из комы после автомобильной аварии два года назад. Вы столкнетесь с разными ситуациями, встретите новых людей и узнаете их темные секреты, когда начнете исследовать свою истинную личность. Играйте и исследуйте этот прекрасный мир с откровенным контентом, который вы не найдете больше нигде! Узнайте, кто вы и, наконец, почему вы здесь.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать The Awakening (18+) v0.4.5b MOD APK

Скачать The Awakening (18+) 929 Мб Ссылка 2 929 Мб
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Старые версии The Awakening (18+)
Version 0.4.4 Version 0.4.5 Version TG 0.4.5 Version TG 0.4.4


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о The Awakening (18+)


Комментарии (1)
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Алексей
Алексей 20 августа 2024 12:55
А что обновилось?А что обновилось?
+2
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