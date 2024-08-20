Описание

The Awakening (18+) - визуальная новелла, созданная специально для взрослой аудитории геймеров. Пройдите сюжет и узнайте, что стоит за откровенным контентом, всем, что попадает в категорию «18+».





Главный герой выходит из комы после автомобильной аварии два года назад. Вы столкнетесь с разными ситуациями, встретите новых людей и узнаете их темные секреты, когда начнете исследовать свою истинную личность. Играйте и исследуйте этот прекрасный мир с откровенным контентом, который вы не найдете больше нигде! Узнайте, кто вы и, наконец, почему вы здесь.