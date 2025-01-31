Описание

Cross Worlds — это симулятор свиданий для лиц старше 18 лет, который дает игрокам возможность испытать жизнь в другом измерении. Эта игра предназначена для игроков, ищущих романтики и приключений, с геймплеем, основанным на выборе, и различными концовками.





Обреченный на смену измерений, главному герою выпадет шанс познакомиться с обитателями другого мира благодаря своим личным устремлениям. Чтобы это стало реальностью, действия игроков будут влиять на судьбы других людей и, следовательно, приведут их к одной из множества разных концовок. Cross Worlds — это игра, в которой вы изо всех сил пытаетесь понять, каково это — жить в другом мире. Исследуйте новые отношения, отправляйтесь в приключения и узнайте, куда вас приведет эта история!