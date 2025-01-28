Описание

Heaven’s Door (18+) — это новый проект от создателя Bare Witness (18+), предлагающий игрокам захватывающий сюжет, свободу выбора и детально проработанный мир с великолепными декорациями и моделями персонажей. Игра обещает увлекательное погружение в историю, где каждое принятое решение может повлиять на развитие событий.





Главный герой, возвращаясь поздно вечером домой, решает сделать спонтанную остановку возле известного заведения, где выступают самые зажигательные танцовщицы. Однако этот, казалось бы, безобидный поступок становится поворотным моментом в его жизни. Какие тайны скрывает Heaven’s Door, и чем обернётся эта ночь? Всё зависит от вашего выбора!