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The East Block (18+)

The East Block (18+) 0.6.2

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Версия:
0.6.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 2.7 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13 010
Скриншоты
Описание

The East Block (18+) — это сказка современности, представляющая собой историю о двух персонажах, Кэтрин и Люке, которые сталкиваются с вызовами адаптации к жизни в новом большом городе. Это повествование о росте, самооткрытии и преодолении личных барьеров. Перед игроками стоит задача принимать решения, которые будут формировать их путь и определять развитие их отношений. Игра исследует темы доверия, честности и того, как секреты могут влиять на взаимоотношения. "Восточный блок" предлагает геймерам уникальный сюжет, где каждый выбор может привести к различным исходам, заставляя игроков задуматься о последствиях своих действий.


Информация о модах

полная версия

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Скачать The East Block (18+) v0.6.2 MOD APK

Скачать The East Block (18+) 2.7 Гб Ссылка 2 2.7 Гб
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Старые версии The East Block (18+)
Version 0.5.2 Version 0.6 Version TG 0.6 Version TG 0.5.2


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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