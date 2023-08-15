Описание

The East Block (18+) — это сказка современности, представляющая собой историю о двух персонажах, Кэтрин и Люке, которые сталкиваются с вызовами адаптации к жизни в новом большом городе. Это повествование о росте, самооткрытии и преодолении личных барьеров. Перед игроками стоит задача принимать решения, которые будут формировать их путь и определять развитие их отношений. Игра исследует темы доверия, честности и того, как секреты могут влиять на взаимоотношения. "Восточный блок" предлагает геймерам уникальный сюжет, где каждый выбор может привести к различным исходам, заставляя игроков задуматься о последствиях своих действий.