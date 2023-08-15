Версия:
0.6.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Вчера, 18:08
Возраст:
Требуется места:
≈ 2.7 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13 010
Описание
The East Block (18+) — это сказка современности, представляющая собой историю о двух персонажах, Кэтрин и Люке, которые сталкиваются с вызовами адаптации к жизни в новом большом городе. Это повествование о росте, самооткрытии и преодолении личных барьеров. Перед игроками стоит задача принимать решения, которые будут формировать их путь и определять развитие их отношений. Игра исследует темы доверия, честности и того, как секреты могут влиять на взаимоотношения. "Восточный блок" предлагает геймерам уникальный сюжет, где каждый выбор может привести к различным исходам, заставляя игроков задуматься о последствиях своих действий.
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