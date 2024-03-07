Literature Hentai Club - это фанатская адаптация оригинальной игры "Doki Doki Literature Club" от Team Salvato. Такие проекты часто создаются с использованием существующих персонажей и сюжетов, однако они вносят изменения, чтобы исследовать различные сценарии или жанры, которые отличаются от исходного материала. Создание таких адаптаций требует уважения к авторским правам и часто осуществляется для личного использования или в рамках сообщества фанатов.