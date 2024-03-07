Literature Hentai Club (18+) 0.53
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.53
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:00
Возраст:
Требуется места:
≈ 264 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
4
Комментарии:
1
Просмотров:
10 471
Literature Hentai Club - это фанатская адаптация оригинальной игры "Doki Doki Literature Club" от Team Salvato. Такие проекты часто создаются с использованием существующих персонажей и сюжетов, однако они вносят изменения, чтобы исследовать различные сценарии или жанры, которые отличаются от исходного материала. Создание таких адаптаций требует уважения к авторским правам и часто осуществляется для личного использования или в рамках сообщества фанатов.
Информация о модах
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