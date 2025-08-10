Описание

Rise or Fall — это история о Джесси, девушке, чья жизнь изменилась после рокового инцидента. Теперь, находясь на испытательном сроке, она сталкивается с новыми вызовами, которые могут либо закалить её характер, либо разрушить всё, что у неё осталось.





Каждое принятое решение определяет её путь: сможет ли она преодолеть трудности, обрести влияние и силу, или её ошибки приведут к ещё большему падению? Rise or Fall — это интерактивное приключение о борьбе за второй шанс, выборе союзников и поиске своего места в мире, где границы между правильным и ошибочным размыты.