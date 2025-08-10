Версия:
0.0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:11
Возраст:
Требуется места:
≈ 417 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
284
Описание
Rise or Fall — это история о Джесси, девушке, чья жизнь изменилась после рокового инцидента. Теперь, находясь на испытательном сроке, она сталкивается с новыми вызовами, которые могут либо закалить её характер, либо разрушить всё, что у неё осталось.
Каждое принятое решение определяет её путь: сможет ли она преодолеть трудности, обрести влияние и силу, или её ошибки приведут к ещё большему падению? Rise or Fall — это интерактивное приключение о борьбе за второй шанс, выборе союзников и поиске своего места в мире, где границы между правильным и ошибочным размыты.
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