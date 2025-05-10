Описание

Quarantine Libido — это уникальный визуальный роман, который переносит вас в закрытый многоквартирный дом в разгар странной пандемии. Вы играете за безработного иммигранта, пытающегося найти радость и новые связи в условиях строгой изоляции.





Окунитесь в смешное и неожиданное путешествие, полное самопознания, дружбы и романтики. Вас ждут увлекательные диалоги, неожиданные повороты сюжета и множество юмористических ситуаций. Quarantine Libido — это история о том, как превратить сложные времена в возможность для роста и наслаждения жизнью, даже в самых необычных обстоятельствах.