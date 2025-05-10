android-1.ru / Игры / Эротические игры / Quarantine Libido (18+)
Quarantine Libido (18+)

Quarantine Libido (18+) 0.3

Остроумное приключение во время изоляции
0
1
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:59
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 219 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 180
Скриншоты
Описание

Quarantine Libido — это уникальный визуальный роман, который переносит вас в закрытый многоквартирный дом в разгар странной пандемии. Вы играете за безработного иммигранта, пытающегося найти радость и новые связи в условиях строгой изоляции.


Окунитесь в смешное и неожиданное путешествие, полное самопознания, дружбы и романтики. Вас ждут увлекательные диалоги, неожиданные повороты сюжета и множество юмористических ситуаций. Quarantine Libido — это история о том, как превратить сложные времена в возможность для роста и наслаждения жизнью, даже в самых необычных обстоятельствах.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать Quarantine Libido (18+) v0.3 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать Quarantine Libido (18+) 219 Мб Ссылка 2 219 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Thou, Eternal Everbloom (18+)
Thou, Eternal Everbloom (18+)
Version: 0.1.2.3
Phone Story (18+)
Phone Story (18+)
Version: 0.73
September 19 (18+)
September 19 (18+)
Version: 0.4
Oh So Hero! (18+)
Oh So Hero! (18+)
Version: 0.20.701
Sophies Hot Vacation (18+)
Sophies Hot Vacation (18+)
Version: Ch. 1-10
Dungeon Sapiranga (18+)
Dungeon Sapiranga (18+)
Version: Alpha v0.6a
Irregular Fantasy World (18+)
Irregular Fantasy World (18+)
Version: Episode 6
The First Panels (18+)
The First Panels (18+)
Version: 1.0

Отзывы о Quarantine Libido (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив