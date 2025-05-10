Quarantine Libido (18+) 0.3
Остроумное приключение во время изоляции
Quarantine Libido — это уникальный визуальный роман, который переносит вас в закрытый многоквартирный дом в разгар странной пандемии. Вы играете за безработного иммигранта, пытающегося найти радость и новые связи в условиях строгой изоляции.
Окунитесь в смешное и неожиданное путешествие, полное самопознания, дружбы и романтики. Вас ждут увлекательные диалоги, неожиданные повороты сюжета и множество юмористических ситуаций. Quarantine Libido — это история о том, как превратить сложные времена в возможность для роста и наслаждения жизнью, даже в самых необычных обстоятельствах.
Полная версия
Скачать Quarantine Libido (18+) v0.3 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.