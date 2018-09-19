Thou, Eternal Everbloom (18+) 0.1.2.3
Захватывающее приключение с тёмными тайнами и выбором судьбы
Версия:
0.1.2.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:09
Возраст:
Требуется места:
≈ 520 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 676
Описание
Thou, Eternal Everbloom (18+) — это ролевой проект с олдскульной графикой, увлекательным сюжетом и разветвлённой системой выбора. Вы играете за охотника, который поселился в отдалённой сельской местности, стремясь забыть своё мрачное прошлое и скрыться от назойливых людей.
Всё меняется, когда он встречает дриаду. Их отношения становятся ключевым элементом игры, и именно вы решаете, приведут ли они к счастью или несчастью. Вас ждут охота, ремёсла, общение с жителями деревни и выбор, который повлияет на судьбу персонажей. Thou, Eternal Everbloom сочетает атмосферу тайн, моральные дилеммы и глубокую сюжетную линию, делая каждое решение важным.
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