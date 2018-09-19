Описание

Thou, Eternal Everbloom (18+) — это ролевой проект с олдскульной графикой, увлекательным сюжетом и разветвлённой системой выбора. Вы играете за охотника, который поселился в отдалённой сельской местности, стремясь забыть своё мрачное прошлое и скрыться от назойливых людей.





Всё меняется, когда он встречает дриаду. Их отношения становятся ключевым элементом игры, и именно вы решаете, приведут ли они к счастью или несчастью. Вас ждут охота, ремёсла, общение с жителями деревни и выбор, который повлияет на судьбу персонажей. Thou, Eternal Everbloom сочетает атмосферу тайн, моральные дилеммы и глубокую сюжетную линию, делая каждое решение важным.