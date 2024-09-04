Описание

September 19 — это игра с глубоким сюжетом и взрослым контентом, которая рассказывает о жизни 19-летней девушки, столкнувшейся с чередой сложных обстоятельств. Долги отца, ссоры с парнем, финансовые проблемы и нереализованные мечты делают её жизнь далёкой от того идеала, к которому она стремится.





Игра исследует вопрос: что произойдёт, если ситуация станет ещё хуже? И, самое главное, сможет ли героиня изменить свою судьбу, если ей выпадет второй шанс? September 19 предлагает эмоциональное погружение в мир выборов, которые определяют будущее, и испытания силы духа перед лицом неудач.