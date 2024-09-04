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September 19 (18+)

September 19 (18+) 0.4

История о выборе, трудностях и второй попытке
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Версия:
0.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 709 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 955
Скриншоты
Описание

September 19 — это игра с глубоким сюжетом и взрослым контентом, которая рассказывает о жизни 19-летней девушки, столкнувшейся с чередой сложных обстоятельств. Долги отца, ссоры с парнем, финансовые проблемы и нереализованные мечты делают её жизнь далёкой от того идеала, к которому она стремится.


Игра исследует вопрос: что произойдёт, если ситуация станет ещё хуже? И, самое главное, сможет ли героиня изменить свою судьбу, если ей выпадет второй шанс? September 19 предлагает эмоциональное погружение в мир выборов, которые определяют будущее, и испытания силы духа перед лицом неудач.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать September 19 (18+) v0.4 MOD APK

Скачать September 19 (18+) 709 Мб Ссылка 2 709 Мб
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Старые версии September 19 (18+)
Version 0.2 Version TG 0.2


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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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