Версия:
0.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:02
Возраст:
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 169
Описание
Phone Story — это интерактивная игра, погружающая вас в мир сложных чувств и выборов. Главный герой уезжает в долгую командировку, оставляя свою жену Лизу одну. Однако рядом с ней оказывается хороший друг, который готов поддержать её и, возможно, повлиять на её дальнейшие действия.
Игроку предоставляется возможность выбирать направление развития событий: от открытых отношений до постепенного развращения Лизы, или же сохранение её любви и верности. Каждый выбор влияет на судьбу героев и их отношения. Phone Story — это глубокая и насыщенная история, где именно вы решаете, каким будет финал.
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