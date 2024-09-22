Описание

Phone Story — это интерактивная игра, погружающая вас в мир сложных чувств и выборов. Главный герой уезжает в долгую командировку, оставляя свою жену Лизу одну. Однако рядом с ней оказывается хороший друг, который готов поддержать её и, возможно, повлиять на её дальнейшие действия.





Игроку предоставляется возможность выбирать направление развития событий: от открытых отношений до постепенного развращения Лизы, или же сохранение её любви и верности. Каждый выбор влияет на судьбу героев и их отношения. Phone Story — это глубокая и насыщенная история, где именно вы решаете, каким будет финал.