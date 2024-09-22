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Phone Story (18+)

Phone Story (18+) 0.5

Управляйте судьбой отношений
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Версия:
0.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 169
Скриншоты
Описание

Phone Story — это интерактивная игра, погружающая вас в мир сложных чувств и выборов. Главный герой уезжает в долгую командировку, оставляя свою жену Лизу одну. Однако рядом с ней оказывается хороший друг, который готов поддержать её и, возможно, повлиять на её дальнейшие действия.


Игроку предоставляется возможность выбирать направление развития событий: от открытых отношений до постепенного развращения Лизы, или же сохранение её любви и верности. Каждый выбор влияет на судьбу героев и их отношения. Phone Story — это глубокая и насыщенная история, где именно вы решаете, каким будет финал.


Информация о модах

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Скачать Phone Story (18+) v0.5 MOD APK

Скачать Phone Story (18+) 60 Мб Ссылка 2 60 Мб
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Старые версии Phone Story (18+)
Version 0.2 Version 0.3 Version 0.4 Version TG 0.4 Version TG 0.3 Version TG 0.2


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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