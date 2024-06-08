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Kate’s Story (18+)

Kate’s Story (18+) 1.00

4
1
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
1.00
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 259 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
4
Комментарии:
0
Просмотров:
6 957

Glamour (Kate's Story) - фанатский ремейк, разработанный с любовью и страстью к оригинальной игре. Создатели ремейка стремились сохранить дух и основные характеристики исходной игры, но внести свои уникальные идеи и улучшения. Результатом является захватывающая визуальная новелла, которая позволяет игрокам окунуться в глубокий и эмоциональный мир Кейт.


В этой увлекательной истории игроки становятся свидетелями жизни Кейт и влияют на развитие ее судьбы. От романтических моментов до сложных моральных выборов, игра предлагает широкий спектр событий и возможностей. Выборы, которые игроки совершают в игре, влияют на ход и развитие истории, что создает уникальный игровой опыт и множество возможных концовок.


Графический стиль игры олицетворяет элегантность и чувственность, воссоздавая жизненные и красочные сцены. Аудиовизуальные эффекты и музыка подчеркивают эмоциональность и интенсивность моментов, делая игровой процесс еще более захватывающим.


Фанатский ремейк Glamour (Kate's Story) является трибьютом оригинальной игре, предлагая новые возможности и интерпретацию истории. Он призван удовлетворить ожидания и желания фанатов, которые хотят погрузиться в уникальный мир Кейт и пережить ее историю в своем собственном стиле.


Скриншоты

Информация о модах

Полная версия

Скачать Kate’s Story (18+) 1.00 взлом

Скачать Kate’s Story (18+)
259 Мб
Ссылка 2
259 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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