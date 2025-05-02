Knockout Master (18+) Round 14
Knockout Master — веселая и увлекательная игра, в которой вам предстоит выступить в роли боксера-любителя. В игре есть несколько режимов игры, а также вы можете играть против других игроков.
Knockout Master, игра для взрослых. Игра будет проходить на ринге. Вам нужно будет выступать в роли боксера-любителя. Режим игры прост, сюжет построен по новой схеме, а звуковые эффекты великолепны. Desire:В этой игре есть все, что делает ее отличной для взрослых. Веселая, захватывающая, полная адреналина, с сильным сюжетом и многими другими важными вещами, которые делают эту игру особенной только для взрослых.
Полная версия
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Старые версии Knockout Master (18+)
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.