Our Red String (18+) - В нашей игре вам предстоит управлять двумя персонажами одновременно. Что интересно, у героев разные интересы в жизни и подходы к решению своих проблем. Вы не ограничены одним персонажем, если хотите.





Вы можете выиграть игру и изменить историю, управляя ими обоими одновременно. Что произойдет, если они соприкоснутся друг с другом? Куда это приведет? Если вам не интересен этот проект, мы рекомендуем вам перейти к другим нашим проектам или подписаться на нашу рассылку. Мы также рекомендуем скачать одну из наших игр, которая действительно хороша и интересна!