Our Red String (18+) Ch. 12 Full
Ведите двух персонажей с разными жизненными путями к пересечению судеб
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
Ch. 12 Full
Категория:
Обновлено:
Вчера, 19:32
Возраст:
Требуется места:
≈ 911 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
22 383
Our Red String (18+) - В нашей игре вам предстоит управлять двумя персонажами одновременно. Что интересно, у героев разные интересы в жизни и подходы к решению своих проблем. Вы не ограничены одним персонажем, если хотите.
Вы можете выиграть игру и изменить историю, управляя ими обоими одновременно. Что произойдет, если они соприкоснутся друг с другом? Куда это приведет? Если вам не интересен этот проект, мы рекомендуем вам перейти к другим нашим проектам или подписаться на нашу рассылку. Мы также рекомендуем скачать одну из наших игр, которая действительно хороша и интересна!
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