Описание

Вы устали от симуляторов свиданий, в которых либо слишком много функций, либо недостаточно? Мы! Влияние — это симулятор свиданий с идеальным набором функций. Если вы ищете глубокую и увлекательную историю, «Влияние» — отличная игра для вас. Для вас есть множество разных персонажей, поэтому вам будет легко найти кого-то, кто соответствует вашему типу!





Influencing — это игра на свидания для тех, кто хочет чего-то действительно особенного и действительно захватывающего. Это похоже на игру в вашу любимую ролевую игру, но с дополнительной информацией — что некоторые игровые персонажи тоже ищут любви! В этой игре множество различных концовок и поворотов, которые гарантированно понравятся любому игроку, который в нее поиграет!