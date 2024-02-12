Whoremonger (18+) - Иногда обычные люди попадают в экстраординарные обстоятельства. Что может случиться, если вы довели человека, которого любите больше всего, до самого края?





Неважно, каково ваше определение любви, она не может быть такой же чистой и невинной, как когда она впервые загорается. Вы больше никогда не почувствуете той абсолютной уверенности, ради которой стоит жить. Выбор, который мы делаем, является отражением нашего характера и часто не соответствует нашим действиям. Это история одного человека, который принял решение, которое навсегда изменило его жизнь...