Lust Village (18+) 0.80
Lust Village — это бескомпромиссное исследование сексуального желания во многих его формах, но не лишенное чувства юмора. Предлагая глубокую интерактивность и настраиваемый контент с каждым прохождением, игроки будут бросать вызов своим вкусам, пытаясь взять под контроль свою жизнь и любовь.
Исполни свои фантазии в открытом мире. Никаких правил и табу. Ваша единственная цель - соблазнить и поработить хорошеньких девушек для собственного развлечения. Вы берёте на себя роль парня из деревни, который живёт на далеком острове. Вы можете исследовать местность, тренироваться, строить отношения с другими людьми. Вы хотите узнавать новое, и в то же время искать новых представителей противоположного пола? Создавайте их в собственной лаборатории!
Полная версия
Скачать Lust Village (18+) v0.80 MOD APK
Старые версии Lust Village (18+)
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.