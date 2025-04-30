Описание

Lust Village — это бескомпромиссное исследование сексуального желания во многих его формах, но не лишенное чувства юмора. Предлагая глубокую интерактивность и настраиваемый контент с каждым прохождением, игроки будут бросать вызов своим вкусам, пытаясь взять под контроль свою жизнь и любовь.





Исполни свои фантазии в открытом мире. Никаких правил и табу. Ваша единственная цель - соблазнить и поработить хорошеньких девушек для собственного развлечения. Вы берёте на себя роль парня из деревни, который живёт на далеком острове. Вы можете исследовать местность, тренироваться, строить отношения с другими людьми. Вы хотите узнавать новое, и в то же время искать новых представителей противоположного пола? Создавайте их в собственной лаборатории!