Описание

A World Between Us (18+) - включает в себя уникальное сочетание приключенческих игр и визуальных новелл. История о двух мирах; один - наш мир (реальность), а другой - мир, существующий в сознании человека (фантазия). Желания всегда занимают часть этого мира. Действия также потрясают этот мир. Но что скрыто в этой реальности?





Испытайте захватывающую игру с нелинейным сюжетом и непревзойденными эффектами! Исследуйте мир с его разнообразными существами, биомами и культурами! Получайте удовольствие, вызывая героев из 4 разных миров!